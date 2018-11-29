Amasya Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Amasya
merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Amasya, İstanbul
, Samsun
ve Çorum
'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 60 gram esrar, 85 uyuşturucu hap, 49 gram bonzai, 4 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan aletler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ikametinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Amasya
29 Kasım 2018 Perşembe 20:38