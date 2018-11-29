29 Kasım 2018, 20:38
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Amasya Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Amasya Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.


Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 60 gram esrar, 85 uyuşturucu hap, 49 gram bonzai, 4 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ikametinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Amasya
29 Kasım 2018 Perşembe 20:38