Amasya Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Amasya
merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya'nın Gümüşhacıköy
, Merzifon
, Suluova
ilçeleri ile Çorum
, Samsun
ve İstanbul
'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 4 adet av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca, mühimmatlar, 1 tarihi eser ve 2 hassas teraziye el konuldu. - AMASYA
29 Kasım 2018 Perşembe 19:57