Amasya Merkezli 4 İldeki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum'da 29 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Amasya
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:54