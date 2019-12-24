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Amasya merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda yakalanan şüpheliler salıverildi

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:55 Amasya merkezli
merkezli 8 ilde düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca 37 ayrı ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 21 Aralık'ta 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alınmıştı.

Başsavcı, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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