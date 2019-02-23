Amasya Merkezli Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

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Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 34 zanlıdan 30'u adliyeye sevk edildi.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka illerden getirilen kaçak içki ile "merdiven altı" üretim yapılan sahte içkilerin piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.Teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların yasa dışı yollarla yaptıkları içki üretimi ve satışından kayıt dışı gelir sağladıkları tespit edildi.Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda Merzifon ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Manisa, Ordu ve Tokat'ta belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve şişe kapağı ele geçirildi.Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 34 zanlıdan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 30'u ise adliyeye sevk edildi.