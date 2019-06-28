Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Amasya
merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya, Samsun
ve Çorum
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.