Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri

Amasya Merzifon
Havalimanı'nda 2019 yılının 9 ayında 127 bin 211 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum
, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanını eylül ayında 12 bin 251 kişi kullandı.
İç hatlarda 95, dış hatlarda ise 3 olmak üzere 98 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 100 tona ulaştı.
Yılın 9 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı.
Hizmet verilen uçak trafiği 969, yük trafiği ise bin 82 ton olarak gerçekleşti.