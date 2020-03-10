AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralıAMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yağmur suyu kanalına düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
10.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:01
Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yağmur suyu kanalına düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametinden Amasya istikametine ilerleyen İbrahim Balçık yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada Ayşe Demir olay yerinde, Necmettin Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık (34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir ve Osman Demir (35) ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yağmur suyu kanalına düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametinden Amasya istikametine ilerleyen İbrahim Balçık yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada Ayşe Demir olay yerinde, Necmettin Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık (34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir ve Osman Demir (35) ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
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