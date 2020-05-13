AMASYA Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtulduAMASYA'da Ferhat tünelinde motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

13.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:40
Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu
AMASYA'da Ferhat tünelinde motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde Ferhat tünelinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçen otomobille karşı karşıya kalan motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile kurtuldu. Otomobil karşı yönden gelen bir diğer otomobille çarpıştı. Kaza anı tünel içerisindeki kameralara yansıdı. AMASYA Motosiklet sürücüsü tünelde otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Güncel, Haber

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