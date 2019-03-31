31 Mart 2019, 20:58
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Amasya'nın Taşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayram Öztürk kazandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayram Öztürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayram Öztürk 3 bin 36, İYİ Parti adayı Özgür Özdemir bin 908, MHP adayı Süleyman Torun 945 oy aldı.

Öztürk'ün öz geçmişi -

Bayram Öztürk, 1970 yılında Taşova'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.

Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıdır. Güncel
Kaynak: AA