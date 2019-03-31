Amasya'nın Taşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayram Öztürk kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayram Öztürk 3 bin 36, İYİ Parti adayı Özgür Özdemir bin 908, MHP adayı Süleyman Torun 945 oy aldı.Öztürk'ün öz geçmişi -Bayram Öztürk, 1970 yılında Taşova'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıdır.