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AMASYA Organları 3 kişiye umut oldu

Organları 3 kişiye umut olduAMASYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cemafer Bülbül'ün (74) organları 3 kişiye umut oldu.

08.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:45
AMASYA Organları 3 kişiye umut oldu
Organları 3 kişiye umut oldu
AMASYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cemafer Bülbül'ün (74) organları 3 kişiye umut oldu.
Amasya 'da beyin kanaması teşhisi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Cemafer Bülbül'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Bülbül'ün karaciğeri Samsun'a, böbrekleri ise Ankara'daki hastalara gönderildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını şifa bekleyen hastalara ilettiklerini belirterek "Covid-19 salgını sürecinde hastalarımızın öncelikli ve özellikli tıbbi ihtiyaçlarını, tıbbi bakımlarını yapmaya şehrimizin 3'üncü basamak hastanesi olarak devam etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanlarımız var güçleriyle her an kesintisiz olarak sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteler. Hastamızın karaciğer ve böbreklerini nakil adayı olan hastalara transfer etmek için ameliyatımız gerçekleştirildi" dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya Üniversitesi, Amasya, Güncel
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