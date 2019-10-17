Haberler » Güncel » Amasya piknik masasını salıncak yaptılar

Amasya piknik masasını salıncak yaptılar

Piknik masasını salıncak yaptılarAmasya'da, piknik için gittikleri göl kenarında, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara asıp müzik eşliğinde sallanan arkadaş grubunun görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

17.10.2019 13:49
Piknik masasını salıncak yaptılar
Amasya'da, piknik için gittikleri göl kenarında, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara asıp müzik eşliğinde sallanan arkadaş grubunun görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Amasya'da yaşayan ve şirkette çalışan 6 arkadaş, piknik yapmak için Taşova'daki Boraboy Gölü kenarına gitti. Arkadaş grubu, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara astı. Salıncağa dönüştürdükleri piknik masasına oturan grup, daha sonra müzik eşliğinde sallanmaya başladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden arkadaş grubu, videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Amasya piknik masasını salıncak yaptılar

Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:39 MAHKEME KARAR VERDİ UBER ARAÇLARI SATIŞA ÇIKTI
16:34 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "İmkanlarımızı seferber ederek çıtayı yukarılara taşıyacağız"
16:39 Trakya Üniversitesi'nde kadın akademisyene darp kamerada
16:38 Söke'de trafik uygulaması
16:38 Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
16:38 Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almalıyız
16:32 Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet'ten Hediye
17.10.2019 16:39:46