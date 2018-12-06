Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 3 Iraklıya Gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 Iraklı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Düzce
'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait olduğu düşünülen materyallere el konuldu.
Şüphelilerin polis tarafından sorgulanmak üzere Amasya'ya getirildiği öğrenildi. - AMASYA
Amasya
06 Aralık 2018 Perşembe 15:43