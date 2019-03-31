Amasya Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Amasya için sandığa giden vatandaşlar, Amasya Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Amasya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Amasya'da kim önde? Amasya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

AMASYA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Amasya Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet Sarı seçime katılırken, CHP'den Arife Serpil Saraçoğlu Millet İttifakı adına yarışa katıldı. DSP adına İsmail Aydın,Saadet Partisi adına Noğman Yüksel, TKP adına Zübeyir Kılıç ve Vatan Partisi adına Sefer Kılıç Amasya Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Amasya yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AMASYA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Amasya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Amasya'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Cafer Özdemir, MHP adına Ahmet Fatih Coşar, CHP adına İlyas Ayık, SP adına Ali Erişgen aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 43,46 oy oranı ile Amasya Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 36,37 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Süleyman Erim % 16,72 oy oranı ile 3, SP'den Necati Çelik % 2,71 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

AMASYA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Amasya belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Amasya seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.