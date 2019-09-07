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Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından "Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

07.09.2019 16:24 Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası
Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından "Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası" düzenlendi.
Yavuz Selim Meydanı'nda organize edilen turnuvanın açılışı Amasya Valisi Osman Varol tarafından gerçekleştirildi.
Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü kapsamında yıl boyunca etkinliklerin süreceğini belirten Vali Varol, "Gençlerle birlikte olduk, çok keyifli güzel mücadeleler oluyor. Böyle tarihi bir mekanda, böyle bir ortamda, şehir meydanında etkinlik düzenlenmesi etkileyici. Emeği geçenleri ve katılımcı gençleri tebrik ediyorum. dedi.
Üçer kişilik takımlar halinde gerçekleşen turnuvaya 12 takımda 36 sporcu katılıyor.

Şehzadeler, basketbol, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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