Amasya Şeker Fabrikasından koronavirisün ardından etil alkol üretme kararı
Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 13 yıl aradan sonra etil alkol üretimine başlayacaklarını bildirdi.
12.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:08
Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 13 yıl aradan sonra etil alkol üretimine başlayacaklarını bildirdi.
Saatcı, yaptığı yazılı açıklamada, ülke içi talebe cevap vermek ve dışa bağımlılığı azaltmak adına, koronavirüsle mücadelede kullanılacak dezenfektanların yapımında faydalanılan etil alkol üretimine başlama kararı aldıklarını duyurdu.
Tıbbi kullanıma yönelik ambalajlı etil alkol tesisini kurduklarını ve üretecekleri ürünleri sağlık kurumlarının kullanımına hazır hale getireceklerini ifade eden Saatcı, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileme aşamasına gelen koronavirüsün (Kovid-19) artan tehdidine karşı mücadele ve müdahalede kullanılacak etil alkolle imal edilen dezenfektan ve türevlerine talep arttı. Amasya Şeker Fabrikası, 9 Mart 2020'de aldığı kararla, elinde bulunan her gram melası etil alkol üretimine çevirmek suretiyle ülkemizin ihtiyacını giderme görevini üstlenmiştir."
Saatcı, yaptığı yazılı açıklamada, ülke içi talebe cevap vermek ve dışa bağımlılığı azaltmak adına, koronavirüsle mücadelede kullanılacak dezenfektanların yapımında faydalanılan etil alkol üretimine başlama kararı aldıklarını duyurdu.
Tıbbi kullanıma yönelik ambalajlı etil alkol tesisini kurduklarını ve üretecekleri ürünleri sağlık kurumlarının kullanımına hazır hale getireceklerini ifade eden Saatcı, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileme aşamasına gelen koronavirüsün (Kovid-19) artan tehdidine karşı mücadele ve müdahalede kullanılacak etil alkolle imal edilen dezenfektan ve türevlerine talep arttı. Amasya Şeker Fabrikası, 9 Mart 2020'de aldığı kararla, elinde bulunan her gram melası etil alkol üretimine çevirmek suretiyle ülkemizin ihtiyacını giderme görevini üstlenmiştir."
Kaynak: AA
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