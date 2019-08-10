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AMASYA Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak

Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak (2)MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDIİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı.

10.08.2019 01:37
AMASYA Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak
Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak (2)
MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesine geldi. Bakan Soylu, burada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Samsun-Ankara Karayolu'ndaki trafik durumu ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda durdurulan araçlardaki sürücülerle ve yolcularla sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.
AMASYA Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak

Jandarma, Amasya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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