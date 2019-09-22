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Amasya Tvitter'de gündemin zirvesinde

Amasya'nın sosyal medyadaki tanıtım atağı kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

22.09.2019 23:30Amasya Tvitter'de gündemin zirvesinde
Amasya'nın sosyal medyadaki tanıtım atağı kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Şehzadeler Şehri'nin #visitAmasya hashtagı ile yayınlanan görselleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak 2 milyondan fazla etkileşimle Tvitter'de trend topic oldu.

Açık hava müzesi görünümünde olan ve UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde bulunan Şehzadeler Şehri'nin doğal, kültürel güzellikleri kısa sürede 2 milyondan fazla etkileşimle sosyal medyada günün en çok kullanılan hashtagleri arasında zirveye yerleşti.

Turizmin parlayan yıldızı tarihi şehirde Amasya Valiliği'nin öncülük ettiği projeler ve tanıtım çalışmalarıyla şehri ziyaret eden turist sayısının 2023 yılına kadar yıllık 1 milyona ulaşması hedefleniyor. - AMASYA

Şehzadeler, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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