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AMASYA Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürpriziAMASYA'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) adlı üçüzler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü aldıkları pasta ile telefonla görüntülü arayarak kutladı.

26.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:28
Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi
AMASYA'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Erdal, Erdem ve Elif Cört (7) adlı üçüzler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle öğretmenleri Sevgi Kirti'nin doğum gününü aldıkları pasta ile telefonla görüntülü arayarak kutladı. Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda okuyan 2'inci sınıf öğrencileri Erdal, Erdem ve Elif Cört adlı üçüzler, öğretmenleri Sevgi Kirti'ye sürpriz bir doğum günü hazırladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ile dışarı çıkamayan üçüzler, pasta aldı, mumları yakarak, öğretmenlerini görüntülü aradı. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlayan kardeşler, mumları kendileri söndürerek pastayı yedi. Mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Sevgi Kirti, öğrencilerine teşekkür etti. AMASYA Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erdal Erdem, Amasya, Güncel , Haber
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