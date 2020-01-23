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Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı

Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanlığı üyeleri, Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nı temizleyip ağaçlara kuş yuvası astı.

23.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:42Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nı temizleyip ağaçlara kuş yuvası astı.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Recep Dip, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğine önem verdiklerini, doğadaki hayvanları bir emanet olarak gördüklerini söyledi.
Kışın gelmesiyle hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Dip, "Rahmetli başbuğumuz Alparsan Türkeş'in anısına yaptığımız hatıra ormanını temizleyip ağaçlara kuş yuvaları astık. Ara ara yem de bırakacağız. İlerleyen zamanda arkadaşlarımızla bu yönde farklı çalışmalarımız da olacak. Vatandaşlarımıza doğada yalnız olmadığımızı hatırlatıp, hayvanlara karşı duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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