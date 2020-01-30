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Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan'ın en eski üniversitelerinden Osh Devlet Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimine yönelik protokol imzalandı.

30.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:40Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Üniversitesi ile 'ın en eski üniversitelerinden Osh Devlet Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimine yönelik protokol imzalandı.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen programda, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Osh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Kozhobekov tarafından protokole imzalar atıldı.
Rektör Elmacı, Prof. Dr. Kozhobekov'a çini tabak armağan ederken Prof. Dr. Kozhobekov ise Rektör Elmacı'ya keçeden yapılmış yöresel hediyeler takdim etti.

Amasya Üniversitesi, Kırgızistan, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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