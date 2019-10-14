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Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı gezdi

Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı ziyaret etti.

14.10.2019 15:48Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı gezdi
Amasya Üniversitesi öğrencileri Dokuma Park'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park'ı inceledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilk olarak üniversite öğrencileriyle Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
Öğrencilere Dokuma Fabrikası'nın tarihi yolculuğunu anlatan Tütüncü, 5 yılın ardından tesis binalarının müze, bilim merkezi ve kültür sanat yapılarına dönüştürülme sürecini anlattı.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tütüncü, misafir öğrencilerle Dokuma Park'ı gezdi.

Amasya Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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