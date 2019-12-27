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Amasya Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Amasya Üniversitesi Türkçe Kulübü tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

27.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:34 Amasya Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Amasya Üniversitesi Türkçe Kulübü tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoya'a ait şiirleri okumasıyla devam etti.
Program, Türkçe Kulübü öğrencilerinden Melike Başkan ve Ramazan Ayçiçek'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatıp, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığı hakkında bilgi vermesiyle son buldu.
Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Amasya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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