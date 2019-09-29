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Amasya Valisi Osman Varol, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Vali Cüneyt Epcim'i valilik makamında ziyaret etti.

29.09.2019 08:13Amasya Valisi Osman Varol, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Vali Cüneyt Epcim'i valilik makamında ziyaret etti.

Vali Varol, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Varol, daha sonra makamına geçerek Vali Epcim ile görüştü.

Vali Epcim, Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Vali Epcim'e aynı dileklerle mukabelede bulunan Vali Varol ise ev sahipliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Buradaki görüşmenin sonrasında Vali Epcim ile Vali Varol, protokol üyeleriyle birlikte Arpalı Belediye Başkanlığı'na geçti.

Belediye ziyaretlerini tamamlayan Vali Epcim ile Vali Varol, vatandaşlarla bir süre sohbetin ardından çarşı esnafını ziyaret ederek bol kazanç ve kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Bayburt Valiliği, Cüneyt Epcim, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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