Haberler » Güncel » Amasya Valisi Varol, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Amasya Valisi Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Amasya Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:18 Amasya Valisi Varol, AA'nın
Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Varol, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Haberde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşamda Adsız 'ın "Kırmızı sezon" başlıklı fotoğraflarına oy veren Varol, sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini seçti.
Varol, birbirinden özel karelerde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.
Fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutlayan Varol, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansımız gerçekten bizi gururlandıran, hem ülkemizde hem de dünyanın birçok bölgesinde iyi gazetecilik örnekleri ortaya koyan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlayan önemli bir kuruluşumuz. AA bizi gündemlerle zamanında buluşturmak noktasında müthiş bir işlev icra ediyor. Çalışmalarından, bizlere verdikleri destekten dolayı güzide kuruluşumuzu kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Günebakan, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   İbb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   İstanbul-ibb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Haber
17:44   Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Haber
17:44   Antalya direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:47:59