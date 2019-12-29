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Amasya ve Çorum'da 'tulumlu kablo hırsızlığı'na 3 tutuklama

AMASYA ve Çorum'da giydikleri iş tulumuyla, kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı personeli görüntüsü verip, çıktıkları telefon direklerindeki bakır kabloları keserek hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

29.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:19 Amasya ve Çorum'da 'tulumlu kablo hırsızlığı'na 3 tutuklama

AMASYA ve 'da giydikleri iş tulumuyla, kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı personeli görüntüsü verip, çıktıkları telefon direklerindeki bakır kabloları keserek hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son aylarda artan telefon kablosu hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüphelinin, Amasya ve Çorum'da araç kiralayıp, giydikleri iş tulumuyla kendilerine haberleşme hizmet sağlayıcısı firmanın personeli görüntüsü verdiğini, çıktıkları telefon direklerindeki bakır kabloları keserek hurdacılara sattıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, önceki gün düzenlenen operasyonla, şüpheli aracı, kent merkezi girişinde durdurdu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler yaptığı aramada; 3 siyah renkli iş tulumu, 2 demir kesme makası, 2 ahşap direğe tırmanma aparatı, 9 eldiven ve 2 çift bot ele geçirildi. Sorgulanmak üzere, il jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinde Amasya il merkezi ile Suluova, Gümüşhacıköy ve Göynücek ilçelerine bağlı köylerde ve Çorum'da olmak üzere toplam 22 telefon kablosu hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri, erittikleri bakırları da hurdacılara sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.K., F.K. ve M.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Amasya, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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