Amasya ve Düzce'de Deaş Operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya
ve Düzce
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Amasya ve Düzce'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Amasya'da 2, Düzce'de 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Amasya,Düzce
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:59