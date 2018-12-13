Amasya'ya Yılın İlk Karı Yağdı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:10



13 Aralık 2018 Perşembe 12:10

Amasya'ya yılın ilk karı yağdıAmasya'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Kent merkezinin bir anda beyaza bürünmesine neden olan kar yağışı, ortaya güzel bir tablo çıkardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte okula ve işe gitmek için uyanan Amasyalılar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalıboyu evleri üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının gün boyu etkili olacağı belirtildi.