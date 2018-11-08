Amasya Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümleri Araştırılıyor

08 Kasım 2018 Perşembe 17:46



08 Kasım 2018 Perşembe 17:46

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Ölen balıklar akan suda ilerlerken, birçok yavru balığın da kıyıya vurduğu görüldü.Yeşilırmak Nehri'nde sabah saatlerinde suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Ölen balıklar su üzerinde akıntı ile ilerlerken, yavru balıklar da kıyılara toplandığı görüldü. Köprü üzerlerinde toplanan vatandaşlar, şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları ve yapılan icelemeri izledi. Nehirde uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar ise olta ile balık tutmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen ölü balıkları toplması dikkat çekti.'YAZIK GÜNAH'Balık ölümlerinin uzun zamandır devam ettiğini belirten yöre sakini Hüsem Kahyaoğlu, Her sene herhalde Turhal şeker fabrikasından kaynaklanıyor. Uzun süreden beri devam ediyor. Buna bir çözüm bulunmalı aslında, çözümü olmalı bu işin, bilhassa devletimizin bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Yazık günah bu kadar balık boşa gittiö dedi.Kentte oturan Recep Aktan ise yaşnanan balık ölümlerine üzüldüğünü ifade ederek Çok güzel namını duyduk buranın. 'Yeşilırmak' diye. Çok temiz ve güzeldi. Şu an da balık tutmak için geldik, bütün balıkların öldüğünü gördüm. İçim burkuldu, gerçekten üzüldüm. Buranın bir çaresinin bulunması lazım. Yetkilier inşallah bir çarese bulur diye konuştu.