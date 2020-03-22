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Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlandırılan 65 yaş üstü yaşlıların alışverişini yaparak evlerine kadar bıraktı.

22.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:04
Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek
Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlandırılan 65 yaş üstü yaşlıların alışverişini yaparak evlerine kadar bıraktı.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanma getirilmesinin ardından, Amasya Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda duyuru yaptı. Bunun üstüne vatandaşlar zabıta müdürlüğünü arayarak yapacakları alışverişin siparişlerini verdi. Zabıta ekipleri de yaptıkları alışverişi vatandaşların ayağına kadar götürüp teslim etti.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Bu salgını önlemek için getirilen yasağı biliyoruz genelgeyle, biz Amasya'mızdaki yaşlıların yanındayız, her türlü hizmetine varız, yeter ki dışarı çıkmayalım. Evde kal Amasya, evde kal Türkiye" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaşlıların siparişlerini alarak evlerine kadar bıraktı. 65 yaş üstünün dışarı çıkmasına getirilen kısıtlama üzerine 75 yaşındaki Muhsin Yapal, "Kurallara uysunlar bizim diyeceğimiz bu. Çıkma diyorsa çıkmayacak. Bu bizim menfaatimize. Yaşlılar haliyle biraz daha bu işe riskli. Devlet ne diyorsa ona uysunlar yaşlılarımız da" dedi.

67 yaşındaki Şükriye İnce ise, "Sağolun Allah razı olsun teşekkür ettim hepinize de, kimse çıkmıyor dışarı bizde çıkmıyoruz. Kurallara uyuyoruz" diye konuştu.

Sokağa çıkmayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da balkonlardan zabıtaya sipariş verdi. - AMASYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya Belediyesi, Zabıta, Amasya, Güncel

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