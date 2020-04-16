Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 83 yaşındaki Selahattin Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lirasını bağışladı.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:35
Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek
Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 83 yaşındaki Selahattin Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lirasını bağışladı.
Bozkurt, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine Merzifon Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Bozkurt'u, banka görevlileriyle Mahsen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Görevlilere, hesabından 50 bin lira çekilip kampanya hesabına yatırılması için imza veren Bozkurt, her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi.
Yaptığı bağışın hayırlı olmasını dileyen Bozkurt, "Oto lastik tamircisiyim. 4 dükkanım vardı. Çocuklarıma dağıttım. 6 çocuğum, 13 torunum var. Herkes kendi evinde ocağında, çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlattığı için çok gurur duyuyorum. Ömrü uzun olsun." dedi.
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Erdem Yüksel ise desteğinden dolayı Bozkurt'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Umarız bu davranış örnek olur, çoğalarak devam eder." diye konuştu.
Görevliler, ayrıca Selahattin Bozkurt'a eldiven ve maske verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Selahattin Bozkurt, Merzifon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Milletvekili Taşdoğan'dan STS önergesi - Haber 15:06: Japonya'dan Korona virüsü ile mücadelede yeni adım - Haber 15:06: Devrek'te esnafa kira yardımı - Haber 15:06: Yemek artıkları sokak hayvanlarına "mama" olacak - Haber 15:06: Ordu'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor