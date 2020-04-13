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Amasyalı çiftçi Milli Dayanışma Kampanyası için ineğini bağışladı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlayarak katıldı.

13.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:52
Amasyalı çiftçi Milli Dayanışma Kampanyası için ineğini bağışladı
Amasya 'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlayarak katıldı.
Kambur, Hamamözü Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine harekete gecen Hamamözü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kambur'un evine giderek bağışladığı ineği teslim aldı.
Kambur, kampanyaya gücü yettiği kadar destek olduğunu ifade ederek, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." dedi.
Teslim alınan ineğin satılarak parasının kampanya hesabına yatırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Hamamözü, Amasya, Güncel
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