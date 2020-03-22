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Amasyalı hakemlerin çağrısı dikkat çekti

- Amasyalı hakemlerin çağrısı dikkat çekti Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri Korona virüse karşı evde kal klibi çekti.

22.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:05
- Amasyalı hakemlerin çağrısı dikkat çekti
AMASYA - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri Korona virüse karşı evde kal klibi çekti.
Amasyalı hakemler klipte evde kalmanın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik sayesinde, kurallara uyduğumuz sürece virüsün yenileceğine vurgu yaparak 14 kuralın önemine dikkat çektiler.
Hakemlerin çektikleri klip sosyal medya'da da çok fazla kişi tarafından beğenilip, izlendi. Amasyalı hakemlerin çağrısı dikkat çekti

Kaynak: İHA

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Amasyalı hakemlerin çağrısı dikkat çekti
Etiketler : Türkiye, Amasya, Futbol, Spor

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