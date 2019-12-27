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Amasyalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:00
'nın ilçesindeki maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait ocakta çalışan işçiler, mesai sırasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Maden işçileri, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper Ay", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
İşçilerden Süleyman Demirok, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
En çok Mehmetçiğin çocuklarla ilgilendiği fotoğraftan etkilendiklerini belirten Demirok, şöyle konuştu:
"Fotoğraflarda Türk milletinin fedakarlığını, muhtaç milletlere götürdüğü yardımları, Suriye ve Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurdumuzun ve masum insanların güvenliği için yaptıkları fedakarlıkları gördük. Anadolu Ajansı, sıkıntılı zamanlarımızda bizim sesimizi de devlet büyüklerimize duyurdu. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz."
Amasyalı madenciler, AA'nın

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Suluova, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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