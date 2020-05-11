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Amatör balıkçılar avlanabilecek

Amatör balıkçılar, Bursa il hıfzıssıhha kurulunun aldığı kurallar çerçevesinde avlanabilecek.

Amatör balıkçılar avlanabilecek
11.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:59
Amatör balıkçılar, Bursa il hıfzıssıhha kurulunun aldığı kurallar çerçevesinde avlanabilecek.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için alınan tedbirlere, 28.03.2020 tarih 17 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyetleri de yasaklanmıştı. Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.05.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile Bursa ili genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edilebileceğini açıkladı.

Ancak faaliyeti icra edeceklerin tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler için tekne içerisinde en fazla 2 kişi, 5 ile 10 metre arası en fazla 3 kişi, 10 metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uyması gerekmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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