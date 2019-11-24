Haberler » Güncel » Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor - Haber

Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor

Sinop'ta uzun süredir havaların güzel gitmesi ve balığın bol olması nedeniyle Sinop İskelesi gündüz ve gece amatör balıkçılarla dolup taşıyor.

24.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:30Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor
'ta uzun süredir havaların güzel gitmesi ve balığın bol olması nedeniyle Sinop İskelesi gündüz ve gece amatör balıkçılarla dolup taşıyor.
Amatör balıkçılar, kovalarını balıkla doldurarak evlerine dönüyor.
İskelede balık avlayanlardan Özkan Özcan, hemen her gün babası ile iskeleye geldiğini belirterek, "Erken gelip yer tutuyoruz. Yoksa iskelede balık tutmak için yer bulamıyoruz. Bazen geceliyoruz. Burası değişik bir atmosfer. Vakit geçirmeye stres atmaya, kafa dinlemeye geliyoruz. Balıkta bol çıkınca çok keyif alıyoruz." dedi.
İskelede istavrit, izmarit, lüfer, çinekop, kefal, mezgit, karagöz, palamut gibi balıklar tuttuklarını anlatan Özcan, "Havalar da uzun zamandır çok güzel. Biz de babamla fırsatları değerlendiriyoruz. Yeri geldiği zaman her birimiz 3-5 kilo arasında balık tutuyoruz. Hem kendimiz yiyoruz, hem komşularımıza veriyoruz bazen de balıkçılara satıyoruz." diye konuştu.
Amatör balıkçılardan 68 yaşındaki Celal Özcan da balık tutmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

Özkan Özcan, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 24 Kasım Öğretmenler Günü
12:34 Erdek'te kaçak içki operasyonu
12:33 Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü
12:33 İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:29 Beşir Derneği Bölge Toplantısı Yapıldı
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:36:25