Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Kemer ilçesinde Phaselis Antik Kenti açıklarında iki yunusun suya dalıp çıkarak yaptığı gösteri amatör balıkçı tarafından görüntülendi.

09.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:10
Kemer ilçesinde Phaselis Antik Kenti açıklarında iki yunusun suya dalıp çıkarak yaptığı gösteri amatör balıkçı tarafından görüntülendi.
Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan Vedat Kaya, oltasıyla balık tutmaya çalıştığı sırada yanlarına yaklaşan yunusları fark etti.
Kaya, cep telefonunun kamerasıyla denize dalıp çıkan yunusların gösterisini görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü izleyenlerin ilgisini çekti.
Görüntüleri gazetecilerle de paylaşan Kaya, balık avlamaya çıktıklarında daha önce de yunuslarla karşılaştıklarını ancak ilk defa böyle bir şova şahit olduklarını söyledi.
Yunusların eğlenceli anlarının kendilerini de eğlendirdiğini ifade eden Kaya, "Hatıra olması açısından yunusların gösterisini görüntüledim." dedi. Amatör balıkçılara yunus sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Vedat Kaya, Kemer, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye’nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Haberler››Güncel››Amatör balıkçılara yunus sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2) - Haber 19:17: Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak - Haber 19:17: Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı - Haber 19:17: Yemen'de 2014'ten beri 38 gazeteci öldürüldü - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler