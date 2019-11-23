Haberler » Güncel » Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş - Haber

Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35) cinayetiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda maktulün muşta ve demir sopayla dövülerek öldürüldüğü açıklandı.

23.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:25Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35) cinayetiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda maktulün muşta ve demir sopayla dövülerek öldürüldüğü açıklandı. Seyhan'ı öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Savaş Akdağ (33) ve Birhan Durmuş (32) ise ikinci duruşmada suçlamaları yine kabul etmedi.

Ereğli ilçesinde 29 Nisan günü, amatör boksör Cüneyt Seyhan, Çiğdemli köyü mevkiindeki ormanlık alanda park halindeki aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Dövüldükten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan'ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş gözaltına alındı. Olay yerinde ele geçirilen muşta da incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Tutuklanan Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemenin talep ettiği Adli Tıp Raporu'nda Cüneyt Seyhan'ın nasıl öldürüldüğü ayrıntılı olarak anlatıldı. Raporda, maktulün vücudundaki darp yaraları, sayıları ve nitelikleri ile muşta aletinin fiziki özelliklerinin incelendiği ifade edildi. Yapılan incelemede, Seyhan'ın alnı, dudağı, göz etrafı, sağ kulağı, sol elindeki yaraların dosyada delil olarak saklanan 'muşta' ile, başının arka kısmı, göğüs, sol el, sırt ve diz bölgelerindeki yaraların ise demir sopa veya çubuk ile darp edilmesi sonucu oluştuğu açıklandı.

Davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş'a rapor okunarak cinayeti nasıl işledikleri soruldu. Sanıklardan Savaş Akdağ, "Ben olayda ne muşta kullandım, nede demir sopa kullandım. Suç işleyen de ben değilim. Bana yönelik bir komplo kurulmuştur" diyerek tahliyesini talep etti. Benzer ifadelerde bulunan Birhan Durmuş da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, iki sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Fransa'da "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" sona erdi
16:02 AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması
16:00 Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu (YENİDEN)
16:00 Fenerbahçe'de sakatlık şoku
15:56 "Değişen dünya ve gençlik" konulu konferans yapıldı
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:02:49