Amatör Dağcılar Susuz Kanyonunda Yürüdü

Kars
'ta hafta sonunu yürüyüşlerle geçiren amatör dağcılar, bu hafta Susuz
'u tercih etti.
Kars Valiliği tarafından turizme kazandırılan Susuz Şelalesi ve Susuz Kanyonunu da içerisine alan bölgede amatör dağcılar yaklaşık 20 kilometre yürüdüler.
Aralarında, doktor, öğretmen, öğrenci, esnaf, rütbeli asker, polis, memur, daire müdürleri ve STK
temsilcisinden oluşan amatör dağcılar, her hafta düzenli olarak tırmanışlar yaparak Kars'ı yeniden keşfediyor.
Bazı zamanlarda sayıları 40'a varan amatör dağcılar, Cumartesi ve Pazar günleri, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini yaptıkları tırmanış ve yürüyüşlerle aşıyor. - KARS
Kars,Susuz
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:59