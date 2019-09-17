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Amatör'de heyecan başlıyor

2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.

17.09.2019 10:19Amatör'de heyecan başlıyor
2019-2020 futbol sezonu 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ve Medet Avşar Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.

05 Mayıs 2019 tarihinde oynanan son hafta maçlarının ardından heyecan tam 132 gün sonra kaldığı yerden başlıyor.

Süper Amatör Küme 1.Hafta

Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor

Hacılar Erciyesspor-Demirspor

Kayseri Şekerspor-Trend Gayrimenkul

Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor

Develispor-Kayseri Yolspor

Kocasinan Ülküspor-Esen Makina Belsinspor

Kayseri Sağlıkspor-Gençlerbirliği

1.Amatör Küme A-Grubu 1.Hafta

Kayseri Yavuzspor- Amarat Gençlikspor

Esentepespor-Argıncıkspor

Başakpınarspor-Büyüleyenspor

Yeni Esenspor'da-Güneşspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Yerköyspor

1.Amatör Küme B-Grubu 1.Hafta

Gültepespor-Kayserigücü FK

Sanayi Esnafspor-Kayseri OSB Atletikspor

Makfitspor-Yeşilhisar Belediyespor

Akkışla Gençlikspor-Tomarza Belediyespor

Argıncık Esnafspor-Kafkasspor

Palasspor (BAY) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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