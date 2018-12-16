16 Aralık 2018 Pazar 11:17



16 Aralık 2018 Pazar 11:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında, Keşan ilçesinde Amatör Denizci Belgesi sınavı yapıldı.Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen sınava bin 100 kişi katıldı.Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, sınav öncesi yaptığı konuşmada, Amatör Denizci Belgesi'nin 24 metreye kadar ticari faaliyette bulunmayan özel teknelerin kullanılması için gerekli olduğunu vurguladı.Konuşmanın ardından sınav öncesinde, Tekirdağ Liman Başkanlığı'nda görevli Denizcilik Sörvey Mühendisi Kaptan Fatih Kincal tarafından verilen katılımcılara eğitim verildi.Eğitimin ardından Amatör Denizcilik Belgesi sınavı yapıldı.