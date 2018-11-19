Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Liman Başkanlığı paydaşlığında düzenlenen "Amatör Denizci Eğitimi" programının ilki gerçekleşti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay
, Malkara
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, Hayrabolu
Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu
ve amatör denizci adayları katıldı. Programda adaylara Denizcilik
Sörvey Mühendisi Kaptan Fatih
Kincal tarafından verilen eğitimin ardından katılımcı belgeleri takdim edildi. Başkan Kadir Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Tekirdağ'ın Marmara Denizi
ve Karadeniz
ile komşu olmak gibi bir özelliği var. Biz, kıyılarımızın temizlenmesi adına çok önemli çalışmalar yaptık. Ben gerçekleştirilen eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Rüzgarınız bol pruvanız nota olsun" dedi.
"Amatör Denizci Eğitimi" programı kapsamında yapılacak olan eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlara 24 metreye kadar özel tekneleri kullanmak için gerekli olan Amatör Denizci Belgesi verilecek. - TEKİRDAĞ
Kadir Albayrak,Tekirdağ
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:53