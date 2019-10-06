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Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler

Belçika'da amatör ligde mücadele eden Espoir Minerios takımında forma giyen oyuncular, masaj masası üstünde bir kadınla ilişkiye girdi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca savcılık harekete geçti.

06.10.2019 14:54

Amatör futbol kulübünün tesislerinde çekilen utanç verici görüntüler, kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı. Belçika'daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU DETAYI

Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi. Fanatik'te yer alan habere göre yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarıyor.

TECAVÜZ SORUŞTURMASI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı. Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütüyor.

Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler

Belçika, Futbol, Spor

YORUMLAR(7)
AKLIM BAŞIMDA DEĞİL:Kırmızı aldın aklımdan başımı. Böyle kıza can, paralar feda olsun. Bütün banka hesaplarım onun olsun. Uğruna ailemi bütün tanıdığım herkesi terk ederim.
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AVRUPALI:Bunun alaları ülkemizde oluyor, özellikle twitter''da yayınlananlar haber olmuyor olsa görürsünüz. Orda suç oldu mu cezası da vardır ülkemizdeki gibi üstünü örtmeye çalışmazlar. Ayrıca avrupa''ya laf söyleyenler onlar çok kötüyse, haysız, ahlaksızsa onların hiçbir icadını kullanmayın da görelim sizi. . . Onların icatlarını tonla para saçıp alır onları daha da zengin eder onlarla birbirinize hava atarsınız ama.
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YOBAZLAR ÇATLASIN:İŞTE LAİK ÇAĞDAŞ İLERİCİ AVRUPA
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MEMLEKETİM:Ne sikandaliymis. Birak Avrupa ülkelerini bizim memlekette sanki olmuyor. Basketbol anterönürü aynisini yapmadimi memleketimde?
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KASABA MİNNET ETMEM:Türkiye''de de olur, herkes bilir. Yakalanana kadar sayın derler yakalanınca sopayı alıp lince gelirler. Riyakarlıklarından hiç bahsetmezler. Nasıl olsa Avrupa''nın ayıbı her şeyi örter. Aynen Fetö terör ögütünde olduğu gibi. tomlumsal baskıyla toplanan haracın adına himmet derler. Sonucunda yapılan kayırmaya Allah verdi derler de biz bu para için hak yedik demezler. Evet demezler, demezler . . .
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HAKAN GÜLLE:Avrupada olmaz böyle şeyler, olursada sanat derler. özgürlük derler. tercih derler. . Hayasızlık ve ahlaksızlık demezlerde bir sürü takma ad bulurlar.
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CVP:Hayasızlığın, ahlaksızlığın kralı güya türk ve müslüman olan bu ülkede bolca var sen önce kendine bak sonra başkasına.
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