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Amatör futbol maçında kavga

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.

05.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:04 Amatör futbol maçında kavga
'nın ilçesinde amatör futbol maçının bitiminde futbolcular arasında kavga çıktı.
Çankırı Amatör Ligi'nde Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadı'nda karşılaştı.
Maç, Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.
İki takımın oyuncularını ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş ederek futbolcuları dağıtmaya çalıştı.
Kavganın yatıştırılmasının ardından polisler, hakemler ve oyuncuların, geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılmasını sağladı.

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Kaynak: AA

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