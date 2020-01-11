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Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı

Kayseri'de Kafkasspor ile OSB Atletikspor arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan amatör futbol maçından sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

11.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:47Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı

Kayseri'de Kafkasspor ile OSB Atletikspor arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan amatör futbol maçından sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

Kocasinan İlçesi'nde bulunan Argıncık 1 Nolu sahada oynanan Medet Avşar 1'nci Amatör Küme müsabakasında Kafkasspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle biten maçtan sonra iki takım futbolcuları arasında çıkan arbede kavgaya dönüştü. 2 takım yöneticilerinin ve görevlilerin araya girmesi sonucu kavga yatıştırıldı. 2 takım futbolcuları daha sonra stadyumdan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tartışma ve kavga görüntüleri

Genel detay



Futbol, kavga, OSB, Spor

Kaynak: DHA

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