Haberler » Güncel » Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu - Haber

Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu

Batı Antalya bölgesinde faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri, Kumluca'da bir araya geldi.

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46Amatör futbol temsilcileri Kumluca'da buluştu
Batı bölgesinde faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri, 'da bir araya geldi.
Antalya Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Bulut, Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bölgede ne tür sportif faaliyetlerin yapılabileceğine dair bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.
Bölgenin çeşitli spor etkinlikleri için son derece müsait ve elverişli olduğuna işaret eden Bulut, "Dağcılık, kano, yüzme, dalış güreş, karate, tekvando gibi spor branşlarını da ivedilikle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş belediyelerimizin başkanlarının aynı masaya oturup tartışması gerekiyor. Spor konseyi, belediye başkanlarımızın dünden bugüne bölgemizin tarihini çıkartmalarını, sporun geçmişteki anatomisini, bu bölgede geçmişte hangi sporlar yapılmış bunlara bakmamız lazım." diye konuştu.
Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile Kumluca, Finike, Demre, ve Kaş ilçelerinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Metin Bulut, Kumluca, Antalya, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
18:04 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (8) - Haber
18:04 Kadına şiddetle mücadele kapsamında hakkında tedbir kararı bulunanların silahları emanete alınacak - Haber
18:02 Mutfak tüpü sızıntısı nedeniyle karı koca tedavi altına alındı - Haber
17:57 OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa'da - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
17.12.2019 18:06:03