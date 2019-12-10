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Amatör futbolcu, silahlı saldırıda öldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabancayla ateş açılan amatör futbolcu Okan Kartal (23), yaşamını yitirdi.

10.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:41Amatör futbolcu, silahlı saldırıda öldü

İZMİR'in ilçesinde, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabancayla ateş açılan amatör futbolcu Okan (23), yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtan silahı ateşleyen Hüseyin K. (30) ile yanındaki Anıl K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Bergama'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Caddesi'nde yürüyen Sertaç S. (26) ve arkadaşı Okan Kartal'a, iddiaya göre, 35 KD 6656 plakalı hafif ticari aracın içinden, Hüseyin K. tarafından tabancayla 8 el ateş edildi. Saldırıda Sertaç S., yaralanmazken, Kartal ise vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan Okan Kartal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Araç içinden silahı ateşleyen Hüseyin K. ile yanındaki Anıl K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sertaç S. ile Hüseyin K.'nin daha önce emniyete gidip, birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.



Bergama, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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