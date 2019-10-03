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Amatör kulüpten örnek davranış

MANİSA 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınarspor, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine nakdi yardım kapsamında alınan 5 bin TL'yi kulübe harcamak yerine, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

03.10.2019 13:47Amatör kulüpten örnek davranış
MANİSA 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınar spor, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine nakdi yardım kapsamında alınan 5 bin TL'yi kulübe harcamak yerine, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Nurlupınarspor Başkanı Gökhan Düzkaya ve yönetim kurulunun kararıyla 5 bin TL yardım ile ihtiyacı olan aileler için erzak paketleri yaptırıldı. Paketler, ailelere dağıtılmaya başlandı. Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, "Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği parayı, yönetim kurulu ile aldığımız karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdik. Yöneticilerimiz yaptırdıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan öğrencilere destek vereceğiz. Defter, kalem, kitap gibi eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Biz sadece spor kulübü olmayacağız. Sosyal alanda da üstümüze düşeni yapacağız" dedi.



Spor

Kaynak: DHA

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