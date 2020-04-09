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Amatör küme kulüp başkanı korona virüse yakalandı

Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını açıkladı.

09.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:14
Amatör küme kulüp başkanı korona virüse yakalandı
Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını açıkladı.

Dünya ile birlikte Türkiye 'yi de etkisi altına alan korona virüs, Zonguldak 'ta amatör küme kulüp başkanına da sıçradı. 1. Amatör Küme takımlarından Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, korona virüse yakalanarak evde karantina altına alındı. Evinde 1 haftadır ilaç tedavisine başlanan Kılıçoğlu'nun, birkaç gün içerisinde yeni yapılacak testin ardından salgını atlatıp atlatmadığı belli olacak.

Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "İkinci testim de maalesef pozitif. Ama seni eze eze yok edeceğim Kovid 19. Arkamda aslanlar gibi dostlarım ve ailem var. Bu süreçte arayan, mesaj yazan tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Telefonuna bakamadıklarımdan özür dilerim. Malum mide bulantısı ve öksürük çok konuşturmuyor. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Spor
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