Amatör Küme Maçında Gergin Anlar

Kayseri
Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Argıncıkspor-Sindelhöyükspor maçında olaylar çıktı. Sindelhöyüksporlu bir futbolcu, hakeme saldırmak istedi. Kayseri Argıncık 1 Nolu Saha'da oynanan müsabakanın 72. dakikasında çıkan üçüncü kırmızı kartla olayların fitili ateşlendi. Sindelhöyükspor'dan futbolcu Emrah
Kaplangiray, hakem Ahmet Sinan
Berköz tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Ardından oyuncu, hakeme itiraz ettikten sonra üzerine saldırmak istedi. Bunu engellemek isteyen saha komiseri Mustafa Koçyiğit
kendini bir anda yerde buldu. Polis
ekipleri tarafından zoraki saha dışına çıkartılan Emrah Kaplangiray, dışarıda küfürlerine devam etti. Müsabakanın sonlarına doğru Sindelhöyüksporlu futbolcular, hakemi protesto ederek sahada futbolu bıraktı. Argıncıkspor takımı oyuncuları da kendi arasında paslaşarak 90 dakikanın tamamlanmasını bekledi. Müsabaka tamamlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasından çıkan ve bağıran Sindelhöyükspor takımından bazı futbolculara polis ekipleri engel olmak istedi. Polis ekipleriyle de tartışan oyuncular yeni bir olayın başlamasına sebep oldu. Futbolcular ve polis ekipleri arasında yaşanan arbede esnasında "Sen polissen ben de polisim" diye bağıran bir futbolcu güçlükle sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi.
(İHA)
Emrah,Polis,Kayseri
11 Kasım 2018 Pazar 10:36